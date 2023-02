Saronno, corrente interrotta in via Dante: “Ma non potevano avvisare prima?”

SARONNO – “Per la seconda volta in 3 settimane viene staccata completamente l’energia elettrica in tutto il quartiere tra via Dante e via San Solutore: perchè non hanno avvisato prima, e non solo con tre giorni di anticipo?” Lamentele dalla zona dopo la comparsa dei volantini della società elettrica che annunciano che, a causa di lavori, ci sarà un black out elettrico nella zona.

Dove e quando

L’intervento è previsto giovedì 2 marzo dalle 8.15 alle 14.45, ad essere interessate molte case e condomini di via San Solutore, via Quasimodo e via Dante, e potenzialmente alcune unità abitative di via Lucini e via Piave.

(foto: un particolare del volantino che è stato affisso nelle zone interessate)

28022023