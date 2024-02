Città

SARONNO – Pedone investito da mezzo della nettezza urbana: elisoccorso in Cassina Ferrara.

Saranno i carabinieri della compagnia di Rho a chiarire dinamica e responsabilità dello scontro frontale avvenuto ieri, domenica 26 febbraio, in via Roma a Solaro.

“Abbiamo fatto diverse segnalazioni ma il risultato non cambia via Volta è ancora al buio”. E’ la segnalazione arrivata ieri sera, domenica 25 febbraio dai residenti della lunga arteria del quartiere Prealpi. Il problema ormai si ripresenta quotidianamente da una settimana senza che le segnalazioni effettuate dai cittadini che hanno utilizzato il numero indicato dal comune abbiamo ottenuto risultati.

“Il Fbc Saronno comunica che le prossime tre partite casalinghe si giocheranno a Gallarate Stadio Atleti azzurri d’Italia in via dei Salici 29 sul campo in sintetico in quanto si sta organizzando con il Comune di Saronno, la nuova semina sul Colombo Gianetti”. Così una nota della società saronnese.

