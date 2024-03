Città

SARONNO – Le segnalazioni dei cittadini non mancano eppure i problemi di black out all’illuminazione pubblica continuano a ripresentarsi. Ieri sera, lunedì 11 marzo, ad essere illuminata solo dalle finestra aperte e dai semafori è stata via Volonterio e in particolare il tratto tra via San Giuseppe e l’incrocio con via Alliata.

Nessun dubbio per i residenti che il problema fosse limitato all’illuminazione pubblica, e non un black out generalizzato come quello che nel weekend ha interessato il centro cittadino, visto che funzionavano i semafori e la corrente elettrica era regolarmente fornita a tutte le abitazioni private.

Stesso problema si era registrato qualche settimana fa in via Volta dove i residenti si sono trovati la strada al buio per diversi giorni malgrado le ripetute segnalazioni.

