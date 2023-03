x x

ORIGGIO – “Lunedì sera a Origgio abbiamo avuto l’occasione “storica” di incontro tra tanti cittadini e i sindaci dei tre Comuni limitrofi, per discutere di vivibilità e tutela del territorio, con uno sguardo meno ristretto del solito, capace di guardare oltre i limiti del proprio confine, grazie all’Amministrazione, spronata dall’insistenza della minoranza di Origgio Democratica e del Comitato Area ex-Novartis”.

E’ l’esordio della nota condivisa da Sabrina Banfi in Origgio Democratica in merito al consiglio comunale aperto sull’ex Novartis.

Al di là della condivisione del documento presentato dagli amici del Comitato, alcune parole emerse nella discussione, a nostro parere, spiccano tra le altre: il richiamo al dovere delle Amministrazioni di tutelare prima di ogni altra cosa la salute e il benessere dei cittadini, come indicato dalla nostra carta costituzionale all’articolo 42; l’eccezionale tragicità della nostra situazione climatico-ambientale, che impone il dovere di attivazione di tutte le energie possibili per contrastare ulteriori devastazioni; i suggerimenti dati dalle Amministrazioni di Caronno e Saronno di entrare in “un’area di contrattazione” con la nuova proprietà, forti di idee nuove e sostegno dei cittadini; la dichiarata disponibilità alla collaborazione da parte dei sindaci Airoldi, Giudici e Clerici.

Siamo contentissimi della serata di ieri che è un punto concreto di partenza per avviare un lavoro per un futuro comune serio e costruttivo; abbiamo creato tra i cittadini e le Amministrazioni un clima schietto di confronto, collaborativo e propositivo.

Chissà se si riuscirà a collaborare fruttuosamente? Speriamo che il sindaco e l’Amministrazione di Origgio sapranno valorizzare questa preziosa offerta di collaborazione e competenza, data dai cittadini e dai Sindaci presenti in sala.

Come Origgio Democratica non ci resta altro che proseguire con il nostro vigile e instancabile presidio, in attesa che l’Amministrazione attivi il tavolo di lavoro promesso ieri, coinvolgendo anche le Amministrazioni vicine, le forze politiche di opposizione e soprattutto la società civile che ieri sera ha dimostrato di avere idee chiare ed energie vitali da offrire.

