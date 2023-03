x x

LOMAZZO – Polpette avvelenate nel parco Lura all’altezza del comune di Lomazzo. E’ la denuncia che arriva da 100% animalisti. “Ci viene segnalato l’avvelenamento di una cagnolina, salvata in extremis dal veterinario, dopo atroci sofferenze. Il fenomeno non è nuovo, e si verifica anche nelle zone vicine, tanto che non si possono portare i cani a passeggio con tranquillità”

E’ l’allerta che arriva dall’associazione: “Le autorità competenti, avvisate, sembra non abbiano finora fatto niente. Eppure si tratta di atti gravissimi che va a colpire non solo i cani ma tutti gli animali che vivono lì: e si tratta di un bioparco!”

Da qui l’appello: “Centopercento animalisti chiede alle forze dell’ordine di avviare serie indagini per identificare i colpevoli. Intanto nostri militanti provvederanno a monitorare la zona. Martedì 28 febbraio, i nostri militanti hanno affisso nei pressi del parco del Lura a Lomazzo , uno striscione diretto proprio a chi lascia questi bocconi avvelenati”.

