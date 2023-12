Città

SARONNO – Manca oltre un mese ma gli animalisti hanno già annunciato la propria mobilitazione.

Cento per cento animalisti con Avi, Sinergia Animalista e Fronte Animalisti hanno annunciato un presidio contro la sfilata e detenzione di animali in occasione della rievocazione storica di Sant’Antonio in programma domenica 14 gennaio 2023 alle 14.30 a Saronno.

“Animali esposti alla gogna dei visitatori – elencano gli organizzatori – chiusi in gabbia e fatti sfilare in corteo tra una folla urlante, un cavallo anni fa si imbizzarrì e travolse un figurante ferendolo in modo permanente”. La motivazione per la presenza è chiara: “Gli animali devono sparire da questa e da qualsiasi altra manifestazione del genere. Non sono oggetti per il divertimento umano”.

