VARESE – “L’altro giorno il tavolo di confronto con i sindaci del territorio, le forze dell’ordine, i presidenti delle province di Varese e Como, i prefetti ed i questori, con il sottosegretario del ministero dell’interno Nicola Molteni – a parlare il sindaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi, che con molti altri primi cittadini ha preso parte all’incontro che si è svolto nei locali della prefettura varesina – Tutti abbiamo messo in campo la grande disponibilità per un intervento congiunto, ognuno per le proprie competenze, per la sicurezza dei nostri territori in particolare legata ai fenomeni dello spaccio nell’ambito del parco pineta e delle stazioni ferroviarie”.

Un invito da Premazzi: “Continuiamo insieme”.

(foto: al centro sindaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi, all’incontro che si è tenuto in prefettura a Varese l’altro giorno)

01032023