PESCARA – “Si è conclusa anche la seconda parte dei Campionati italiani indoor a Pescara, complimenti a tutta la squadra che si è posizionata al 19′ posto su ben 56 squadre da tutta Italia!” Così i dirigenti dell’Asd Pattinaggio Caronno dopo la recentissima trasferta nel centro Italia per la manifestazione più importante in ambito nazionale.

Per il club caronnese una ulteriore riconferma del buon lavoro svolto in queste ultime stagione, con una continua crescita non solo in ambito locale e lombardo ma anche nazionale, per una società che si sta togliendo parecchie soddisfazioni.

(foto: le giovani atlete dell’Asd Pattinaggio Caronno in occasione della trasferta di Pescara per i campionati italiani indoor)

