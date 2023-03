x x

SARONNO – Quattro ospiti d’eccezione ieri pomeriggio, per la preghiera del venerdì, al centro islamico di Saronno di via Grieg. Il sermone dell’imam Najib al Bared ha visto partecipare tra i fedeli i quattro giocatori del Milan Bennacer, Fodé Ballo-Touré, Malick Thiaw e Yacine Adli .

I calciatori della squadra rossonera hanno pregato insieme ai tanti fedeli. Al termine del momento di riflessione davanti alla struttura di via Grieg si sono prestati, molto gentilmente, anche per selfie e foto ricordo con grandi e piccoli tifosi presenti al centro islamico saronnesi.

Una presenza per cui i responsabili del centro si sono detti “felici e onorati”. Del resto quello di via Grieg è un punto di riferimento per fedeli di tutte le nazionalità (dai pakistani ai nordafricani) provenienti dalle province di Milano, Varese, Monza e Como.

