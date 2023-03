x x

CISLAGO – E’ di difficile comprensione il blitz realizzato nelle ultime ore nell’area verde dietro il cimitero cittadino dove su alcuni tronchi sono comparse scritte realizzate con vernice spray rossa.

Una novità che è stata colta con amarezza dai cislaghesi che si sono accorti dell’accaduto e l’hanno segnalato alla polizia locale cittadina nella speranza che gli autori del blitz vengano identificati.

Decisamente poco chiaro anche il messaggio che hanno cercato di lanciare per altro danneggiando i tronchi. Parole che a prima vista sembrano sconnesse o incomplete. Ad essere stato danneggiato, con frasi ingiuriose anche il cartello che informa della presenza di telecamere delle guardie ecologiche volontarie.

Grande amarezza “soprattutto per il mancato rispetta per la flora e la fauna della zona” e per un danneggiamento davvero senza senso e incomprensibile.

