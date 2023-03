x x

SARONNO – Si è spento ieri Antonio Ferraro saronnese membro dell’associazione nazionale carabinieri, volto noto in città per il suo grande impegno con l’associazione di volontari e come nonno amico.

Ferraro in passato aveva lavorato anche in Comune a Saronno. Una perdita per la città degli amaretti e per quanti partecipando ad eventi ed iniziative in città erano abituati a vedere il suo volto gentile fare capolino con un sorriso. “Era una persona buona – ricorda chi l’ha conosciuto – sempre presente e puntuale”

Diversi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia tra cui quello di Antonio Volpe condiviso sul gruppo sei di Saronno se ricordando anche il suo contributo di raduni: “Una persona che più volte insieme all’associazione dei carabinieri ci ha aiutato nei nostri eventi, una persona buona e generosa”.

