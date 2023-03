x x

SARONNO / LIMBIATE – Nell’anticipo del tardo pomeriggio di sabato al palasport comunale “Felice Dozio” di via Biffi nella città degli amaretti la vittoria dei padroni di casa della Pallavolo Saronno che dunque si confermano nelle zona alte della graduatoria di serie B vincendo 3-1 contro la Fitprime di Bresso (25-23, 25-21, 25-27 e 25-16).

La Miretti Limbiate non ha fallito l’appuntamento casalingo al centro sportivo di via Tolstoj, vincendo 3-2 contro Crema e quindi confermandosi nella zona di centroclassifica, in una stagione nel segno della tranquillità e nella quale la formazione limbiatese non ha mancato di togliersi delle soddisfazioni.

(foto archivio: Pallavolo Saronno in azione di gioco al Paladozio di via Biffi)

