CARONNO PERTUSELLA – Ultimo incontro casalingo per i i gialloblu della Rossella Ets Caronno che oggi in orario inconsueto, (alle 21, palasport di via Europa) ospiteranno Grassobbio dell’ex Riva. “Occasione da non perdere per tifare Caronno e salutare Piccinini e compagni – dicono i dirigenti di casa – Come sempre, sarà possibile seguire la diretta del match sul canale Youtube della Pallavolo Caronno a partire dalle 20.45”.

Sempre per la 28′ giornata del campionato maschile di serie B sempre oggi, sabato 29 aprile, torna in campo anche la Pallavolo Saronno, al Paladozio. Nella dodicesima giornata di ritorno gli amaretti affronteranno la capolista Scanzorosciate nell’ultimo match interno della stagione ed anche in questo caso ad un orario insolito, ovvero con inizio alle 21. Gara in diretta streaming sulla pagina Facebook “Serie B Pallavolo Saronno”.

Per la Miretti Limbiate, partita esterna alle 21 contro il Mornago, un rivale sulla carta abbordabile.

(foto arcbivio)

29042023