SARONNO – Il weekend sportivo del basket ha visto l’Az Robur Saronno, seconda al termine della regular season in C Gold e quindi promossa nel prossimo campionato di serie B Interregionale, impegnata in trasfera contro Lumezzane nella prima gara delle (simboliche) finali regionali, con i biancazzurri vincenti e dunque ad ipotecare il passaggio alla finalissima.

Nel volley in evidenza la Miretti Limbiate, in serie B vincente nel derby con la Pallavolo Saronno mentre la Rossella Ets Caronno ha consolidsto il terzo posto in classifica battendo in casa la Pallavolo Vittorio Veneto di Milano.

(foto: Rossella Ets Caronno vincente in casa sabato sera contro la Pallavolo Vittorio Veneto, una formazione di Milano)

24042023