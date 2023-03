x x

SARONNO – Due “misteriose” valigie in mezzo all’acqua: sono comparse all’altezza del tratto saronnese del torrente Lura, nell’area del Parco del Lura alle spalle di via Marx, periferia nord cittadina. E sono state “immortalate” dai passanti (nell’immagine, un particolare di una foto comparsa sui social): non è la prima volta che piene o scarichi abusivi fanno “affiorare” dal Lura rifiuti di ogni genere, anche decisamente voluminosi; costringendo i volontari della protezione civile a ripetuti e periodici interventi per eseguire le pulizie.

Tanti i commenti sui social, compreso la richiesta di più controlli nel Parco del Lura, per prevenire proprio l’abbandono di rifiuti ed il recupero di materiale di dubbia provenienza, le valigie potrebbe anche essere di provenienza furtiva, rubate da una casa o da un’auto e quindi gettate nel torrente.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

05032023