SARONNO – E’ scomparso Enzo Fioretti, noto in città non solo per il suo impegno politico con Fratelli d’Italia in città, ma anche per la sua attività professionale di cancelliere al tribunale di Busto Arsizio.

E’ di difficile comprensione il blitz realizzato nelle ultime ore nell’area verde dietro il cimitero cittadino dove su alcuni tronchi sono comparse scritte realizzate con vernice spray rossa. Indaga la polizia locale di Cislago.

Quattro ospiti d’eccezione ieri pomeriggio, per la preghiera del venerdì, al centro islamico di Saronno di via Grieg. Il sermone dell’imam Najib al Bared ha visto partecipare tra i fedeli i quattro giocatori del Milan Bennacer, Fodé Ballo-Touré, Malick Thiaw e Yacine Adli.

