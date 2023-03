x x

SARONNO – Continua a vincere la Pallavolo Saronno, che esce vittoriosa anche dalla partita di sabato 4 marzo contro la Fitprime Bresso, con un punteggio di 3-1 (25-23, 25-21, 25-27, 27-16).

Un match giocato con qualche imprecisione quello di ieri al PalaDozio, soprattutto sotto l’aspetto della gestione degli errori, ma comunque portato a casa dagli Amaretti: un inizio di primo set abbastanza difficile, con molti errori in battuta da parte dei saronnesi che, nonostante ciò, si sono ripresi nella seconda parte, portando a casa il primo punto. Il secondo e quarto set hanno visto il dominio assoluto del Saronno, che ha giocato con minuziosa attenzione, cosa che ha portato alla vittoria dei set. Il set che ha messo più in difficoltà la squadra di casa è stato sicuramente il terzo, gestito bene dal Bresso che ha dato filo da torcere agli avversari, soprattutto in battuta e a muro, ed è stato in grado di riaprire la partita, nonostante un tentativo di ripresa saronnese.

“Oggi non abbiamo giocato una bella pallavolo, ma abbiamo portato a casa il risultato, che era quello che contava” queste le parole di coach Chiofalo a fine match.

Qui i tabellini: Peslac 3, Cafulli 18, Olivati 20, Buratti, Fumero 10, Vlasceanu, Turolla 7, Falanga 16, Marnoni, Scurzoni, Gallo, Guaragna. Liberi: Guglielmo, Fontana.

Grazie a questa nuova vittoria gli Amaretti si tengono stretti il quarto posto in classifica del girone B, alla testa del quale troviamo questa volta la Scanzarosciate Pall.Bg, riuscita a scalzare dal vertice il Malnate, sceso ora al secondo posto.

(foto della squadra)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione