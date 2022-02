x x

SARONNO – Torna il campionato di volley maschile di serie B e lo fa in un giorno insolito per questo sport, ovvero l’odierna serata di lunedì: la Pallavolo Saronno, per il recupero della decima giornata e dopo il lungo stop invernale legate all’emergenza per il coronavirus, è stasera ospite del Fitprime Bresso.

Per dare a tutti gli appassionati di godersi l’incontro è stata prevista la diretta streaming su Youtube, sul canale ufficiale del Bresso (con visione gratuita), e si gioca a partire dalle 21.15.

“Finalmente si torna a giocare il campionato! Nel recupero della decima giornata di campionato i nostri amaretti affrontano una sfida complicata e importante” rimarcano i dirigenti saronnesi, che ricordano: “I posti a Bresso saranno molto limitati, vogliamo sentire il vostro tifo da casa!”

