x x

SOLARO – La Giornata internazionale della donna a Solaro porta assorbenti destinati alla protezione dell’igiene femminile al prezzo di costo, per sempre. A partire dall’8 marzo e per sempre l’Azienda Speciale Solaro Multiservizi con le Farmacie Comunali di Solaro venderanno gli assorbenti per le donne al prezzo di costo; l’iniziativa è rivolta ai possessori della Salus Card, la carta fedeltà che premia gli utenti con servizi aggiuntivi e sconti vantaggiosi. La Salus Card è facile da richiedere: è sufficiente rivolgersi in una delle due farmacie e viene immediatamente attivata.



L’iniziativa rientra all’interno del programma di vicinanza alla cittadinanza varato dalle Farmacie Comunali e dall’Azienda Speciale Solaro Multiservizi che ne gestisce l’organizzazione. Il lavoro delle Farmacie Comunali contribuisce economicamente al supporto di alcuni servizi forniti alla comunità, come ad esempio le mense ed il trasporto scolastico. Ma non solo, nell’idea dell’Amministrazione Comunale e dell’Amministrazione di Solaro Multiservizi, l’obiettivo è procedere con la trasformazione delle Farmacie Comunali e degli uffici della stessa Azienda Speciale in riferimenti ai quali i cittadini possano rivolgersi in varie occasioni, creando soluzioni e opportunità.



“Recentemente – spiega il sindaco Nilde Moretti – il Governo ha approvato un piano di riduzione dell’Iva sulle dotazioni femminili, un provvedimento richiesto da più componenti della società e atteso da anni. A Solaro però vogliamo fare di più, tendere una mano a tutte le donne, ogni mese, senza guadagnare su quella che è un’esigenza e non una scelta. Per questo, con la Solaro Multiservizi e Farmacie Comunali abbiamo deciso di vendere a prezzo di costo gli assorbenti. È una presa di responsabilità civile che accogliamo molto volentieri, sostenendo il ruolo sociale delle nostre farmacie, sempre e comunque a sostegno della cittadinanza”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione