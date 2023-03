x x

GERENZANO – Sono in corso le indagini del carabinieri della compagnia di Saronno per risalire all’identità del responsabile dell’aggressione avvenuta domenica pomeriggio nell’area verde di via D’Annunzio.

Al momento c’è solo una prima ricostruzione dell’accaduto. Intorno alle 14,30 nell’area verde c’erano un 49enne gerenzanese ed un ventenne straniero. Il giovane si è messo ad urinare nell’area verde incurante dello spazio comunale. Il 49enne l’ha invitato a scegliere un altro luogo più idoneo e per tutta risposta il giovane l’ha aggredito e quindi si è allontanato di corsa.

Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca che ha portato il 49enne all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso.

Come detto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.

