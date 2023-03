x x

LAZZATE – Nella 25′ gironata di Eccellenza oggi pomeriggio pareggio a reti involate fra Ardor Lazzate, che giocava in casa allo stadio di via Laratta, ed il Muggiò; uno 0-0 che non cambia le carte in tavola per due formazioni che veleggiano nelle zone centrali della graduatoria ma che devono comunque guardarsi alle spalle per evitare sorprese. Risultati: Accademia pavese-Gavirate 2-1, Club Milano-Calvairate 1-1, Magenta-Vogherese 0-0, Oltrepò-Verbano 2-2, Pavia-Pontelambrese 2-0, Sestese-Vergiatese 0-2, Virtus Binasco-Solbiatese 0-2, Vis Nova Giussano-Castello Cantù 1-0, Ardor Lazzate-Muggiò 0-0.

Classifica: Vogherese 58 punti, Pavia 56, Oltrepò 48, Solbiatese 45, Club Milano e Magenta 43, Ardor Lazzate e Verbano 36, Vergiatese, Accademia pavese e Sestese 34, Muggiò e Vis Nova Giussano 32, Calvairate 29, Pontelabrese 26, Castello Cantù 21, Gavirate 17, Virtus Binasco 16. La prima sale di categoria, dalla seconda alla quinta i playoff, le ultime due retrocedono, mentre dalla 13′ alla terz’ultima ci sono i playout.

