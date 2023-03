x x

BUSTO ARSIZIO – Partita molto equilibrata e combattuta quella che si è disputata oggi 12 marzo nello stadio comunale di Borsano a Busto Arsizio tra Borsanese e Cogliatese.

I padroni di casa si fanno vedere propositivi sin dai primi minuti e a soli 8 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, ruolo ricoperto quest’oggi da Yun Morandi, si portano in vantaggio con De Bernardi. Dopo il goal subito gli ospiti cercano di rialzare la testa e incrementano la propria fase offensiva fino al minuto 38 del primo tempo in cui Pascale, insaccando la palla in rete, pareggia meritatamente il risultato facendo chiudere il primo tempo con il parziale di 1-1.

Il secondo tempo si svolge sulla falsariga della prima metà di gara in cui però le due squadre si equivalgono maggiormente e nessuna delle due riesce ad avere la meglio sull’altra. Finisce dunque 1-1 una partita molto equilibrata che fa tornare entrambe le squadre a casa con un punto che non scuote di molto la classifica dal momento in cui la Borsanese resta in zona playout al terzultimo posto preceduta dalla stessa Cogliatese con un margine invariato di sette punti.

Aldo Falgares

UC BORSANESE – ASD COGLIATESE 1-1

Us BORSANESE: Guerrini, Loviglio (6′ st Vanoli), Raimondi, Fruttarol (5′ st Bolognini), Colombo, Pastanella, Panozzo, Trezzi, Ceriani, Desperati (32′ st Leone), De Bernardi. A disposizione: Canavesi, Paparazzo, Candiani, Mastrangelo. All: Giudici

Asd COGLIATESE: Ortolan, Ferrario (28′ st Pivato), Rose, Murari, Forliano (10′ st Marcolongo), Chiari, Manno (37′ st Pecin), Beretta (30′ st Cattaneo), Balestrini, Pascale (30′ st Avella). A disposizione: Salvadore, Elli, Cimnaghi, Zampieri. All: Celano

(foto archivio)