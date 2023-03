x x

BESNATE – Un difficile test quello contro la Besnatese, squadra solida e a che si trova ora a metà classifica. L’Uboldese sta cercando di risalire dalla zona playout e che nelle ultime settimane aveva raccimolato diverse vittorie. La partita si chiude sullo 0-0 e permette di ottenere un altro punto molto prezioso in ottica salvezza . Per la Besnatese invece non sposta molto in termini di classifica. La Besnatese raggiunge a quota 29 l’Ispra che ha pareggiato con il Solaro.

Il tabellino

BESNATESE-AURORA CMC UBOLDESE 0-0

BESNATESE Pancini, Asprella, Brivio, Bonfanti, Puricelli, Comani, Parachini, Manuzzato, Cardani, Leontini, Gandolfo. A disposizione Manica, Mastrogiacomi, Boccia, Maestranzi, Zorzetto, Cesaro, Manuzzato D., Comani L. All. Rasini.

AURORA CMC Pasiani, Dell’Aera, Bartucci, Ferraro, Lelli Lo, Yessoufou, Passalacqua, Maiorano, Niesi, Rossi, Perotti. A disposizione Margariti, Lelli Lu., Fiore, Petrella, Alberti, El Hilali, Pecorini, Onwudebe, Aloe. All. Crucitti.

Arbitro: Morad Rojla Seregno, assistenti Matteo Zanotta Seregno e Marco Galmarini Gallarate.

Marcatori:

