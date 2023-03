x x

SARONNO – Venerdì 10 marzo alle 21 nel consultorio La Casa di Varese (centro per la famiglia, sostegno e assistenza alla persona, alla coppia e alla famiglia nel percorso di crescita, educazione, sostegno, prevenzione) i rappresentanti provinciali delle associazioni familiari si sono riuniti per costituire ufficialmente il forum delle associazioni Familiari della provincia di Varese che rinasce dopo un decennio di assenza.

Presente Giovanni Giambattista, presidente regionale del forum lombardo delle associazioni Familiari, che insieme a Raffaele Pier Luca Di Francisca hanno coordinato i lavori.



Risultano eletti per il quadriennio 2023-2027: Raffaele Pier Luca Di Francisca (presidente), Claudio Calabrò (tesoriere), Marco Meurat (consigliere), Arcangelo Fignelli (consigliere), Marinella Molinari (consigliere). L’assemblea ha eletto all’unanimità Di Francisca per essersi distinto nell’impegno per la diffusione di questa realtà e il coinvolgimento delle associazioni presenti in questa iniziativa. Le associazioni che hanno aderito tramite il presidente o suo delegato sono Aimc (associazione italiana maestri cattolici), Acli (associazioni cristiane lavoratori italiani), Aiart (associazione Italiana ascoltatori radio e televisione), Famiglie numerose (associazione nazionale famiglie numerose), Famiglie nuove (movimento dei focolari), famiglie per l’accoglienza (comunione e liberazione), Consultorio per la casa. Altre associazioni hanno dichiarato il loro interesse per un eventuale ingresso nel Forum come ad esempio: Agesc (associazione genitori scuole cattoliche), Rns (Rinnovamento nello Spirito Santo), Oeffe (orientamento familiare).



Qualsiasi associazione che ha tra le finalità un attenzione per i temi che rientrano nell’ambito della famiglia è invitata a partecipare.

Il Forum delle Associazioni familiari della Provincia di Varese aderisce al Forum Lombardo delle Associazioni familiari ed ha l’obiettivo di portare all’attenzione del dibattito culturale e politico della Provincia di Varese la famiglia come soggetto sociale. Questo perché il tema della famiglia non è un aspetto secondario della vita della società: è in famiglia che si formano i cittadini di domani. Il Forum si pone come interlocutore presso tutte le istituzioni sociali, politiche, economiche, educative della società riguardo alle tematiche familiari. Di Francisca in quanto Presidente del Forum Provinciale ha incontrato monsignor Giuseppe Vegezzi vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Milano e Vicario Episcopale Zona II Varese per informarlo dell’avvenuta costituzione del Forum che anche lui aveva incoraggiato partecipando alla prima assemblea online avvenuta durante la pandemia. Da Saronno presente anche l’insegnante Giuliana Paterniti Bardi Presidente provinciale Aimc di Varese.

