x x

SARONNO – Un commento a caldo sulla novantacinquesima edizione degli Oscar arriva dal regista e produttore Luciano Silighini Garagnani che ha seguito la cerimonia tutta la notte in diretta tv.

“Sono dispiaciuto che quest’anno non ho potuto recarmi a Los Angeles per la notte del cinema, ma sono impegnato sul set della serie Primevideo dedicata ai partigiani varesini e sono in preproduzione per l’importante pellicola dedicata al mondo diplomatico che gireremo a Venezia in estate” esordisce il regista “ma non ho rinunciato a seguire la diretta su Sky. La prima edizione col nuovo regolamento che impone al film candidato come miglior pellicola di affrontare tematiche LGTB, sulle minoranze etniche o sul mondo delle disabilità aveva fatto intuire le possibili scelte dei membri dell’Academy. Così come l’apertura a film nati per l’on demand e mai usciti in sala ha segnato un solco col passato e lo si vede anche nella non candidatura di James Cameron come miglior regista e la poca considerazione data ad Avatar e Top Gun che di fatto sono i due film che hanno riportato in sala il pubblico dopo il Covid.”

“Premiare loro – continua il regista saronnese – significava a mio avviso ringraziare la loro opera per la salvaguardia del cinema in sala ma l’Academy sembra aver optato per le nuove vie audiovisive con il premio al protagonista di The Wale, film senza distribuzione se non con giornate speciali ma nato per Netflix e sopratutto per il trionfo di Everything Everywhere All at Once, una pellicola spinta più al mondo delle app conosciute dai giovani che al cinema tradizionale” conclude Silighini “credo che la cerimonia dei Golden Globes con una giuria di ottimo livello sia oggi il premio più internazionale che Hollywood abbia nonostante il fascino degli Oscar sia ancora difficilmente raggiungibile”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione