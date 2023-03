x x

SARONNO – Vagava per strada in stato confusionale tanto che un passante intuendo i suoi problemi l’ha accompagnato al pronto soccorso. Qui però il personale sanitario non poteva aiutarlo perchè l’uomo non sapeva ne il suo nome ne il suo indirizzo. Provvidenziale per risolvere l’emergenza l’intervento di una pattuglia della polizia locale.

Gli agenti hanno infatti riconosciuto l’uomo che in passato aveva già avuto smarrimenti simili. I vigili l’hanno tranquillizzato con l’aiuto del personale sanitario e appena possibile l’hanno portato a casa.

Un’emergenza, quella avvenuta oggi pomeriggio intorno alle 17, che si è risolta rapidamente e positivamente grazie alle attenzione di un passante, alla disponibilità del personale del pronto soccorso e all’esperienza dalla pattuglia del comando di piazza Repubblica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione