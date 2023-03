x x

SARONNO – Grande allarme oggi pomeriggio alle 18,20 nel cuore di Saronno. Al numero unico delle emergenze è arrivata la chiamata di alcuni passanti che hanno visto del fumo uscire da un tetto in piazzetta Portici.

Temendo un incendio canna fumaria hanno subito richiesto l’intervento dei pompieri. I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono arrivati sul posto con due mezzi. Hanno subito iniziato i controlli transennando la zona con nastro bianco e rosso per tenere lontani i curiosi. In realtà però, fortunatamente, non c’era nessun incendio e nessun emergenza.

Sul posto è arrivata la polizia locale ma in meno di una ventina di minuti tutto si è concluso con il ritorno dei vigili del fuoco in distaccamento.

