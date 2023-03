x x

SARONNO – Lo scorso fine settimana la polizia locale ha effettuato una serie di controlli serali mirati nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro”, scalo di Trenord fra piazza Cadorna e ditorni, “nell’ambito di un programma voluto dall’Amministrazione saronnese per la prevenzione di illeciti” rilevano dall’Amministrazione civica. E’ la zona dove anche di recente si sono verificati diversi episodi di microcriminalità.

Il bilancio dei controlli

Gli agenti hanno fermato poco meno di quaranta veicoli e controllato una trentina di persone che giravano a piedi. Le sanzioni sono state due, una per ubriachezza e una per comportamenti non rispettosi di igiene e decoro in luogo pubblico. “Interventi come quelli del weekend verranno replicati con frequenza” assicurano dal Comune.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

14032023