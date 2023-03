x x

SARONNO – Un investimento di quasi 6 mila euro per trasformare il lettore di greenpass acquistato il 14 ottobre nel 2021 in piena pandemia in un sistema “elimina code degli sportelli comunali a disposizione dell’area servizi che permetta una gestione dei flussi degli utenti migliore per il rilancio di documenti e certificazioni”.

E’ quello che ha deliberato lo scorso 7 marzo l’Amministrazione comunale partendo proprio dalle tante rimostranze arrivate in Municipio, in presenza ma anche con chiamate e sulla stampa, sulle lunghe code che si creano in Municipio.

In sostanza il totem utilizzato in pandemia per leggere il green pass, abbinato alla lettura della Carta regionale dei Servizi sarà utilizzato, dopo un intervento di riconversione dell’hardware e del software esistente realizzato dall’azienda di Udine con una spesa di poco meno di 6 mila euro, con lo scopo di ridurre i tempi di attesa dei cittadini in Municipio.

Nella determinazione si parla di una dotazione ad uso dell’area Servizi e non sono state rese note le modalità di funzionamento. Sarà dunque necessario attendere la presentazione che l’Amministrazione farà ai cittadini.

