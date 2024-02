Città

SARONNO – “E’ vero sono stati giorni di pioggia intensa, è vero i lavori dell’Amministrazione sono ancora in corso ma da cittadino e contribuente di questo comune mi chiedo: quando potrò entrare in Municipio senza vedere secchi, straccia altri elementi di fortuna perchè piove all’interno?”.

E’ il commento che arriva da un pensionato saronnese che stamattina, mercoledì 28 febbraio, si è recato in Municipio per chiedere un’informazione.

“Sono rimasto basito – commenta – la pioggia è finita c’è un timido sole e in Municipio piove ancora all’interno? Ho seguito la vicenda dei problemi provocati dalla grandine, dalle giuste proteste dei dipendenti (ho lavorato anche io nel pubblico e purtroppo so quanto ci vuole per chiedere l’attenzione di chi dirige la macchina) all’avvio dei lavori. Ho letto dello scroscio d’acqua per un problema durante i lavori ed oggi vedere i cavalletti e i secchi entrando in Municipio mi ha davvero sconfortato”.

