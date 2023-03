x x

BRUXELLES – “Ieri ho votato contro il testo della direttiva sulle “Case green” perché contiene delle proposte del tutto irrealizzabili per il nostro Paese. In Italia, oltre 9 milioni di edifici residenziali, su 12,2 milioni, non rispettano le performance energetiche e gli obiettivi del 2030 e del 2033 imposti dalla Commissione Europea sono utopistici”. Così, da Bruxelles, l’europarlamentare saronnese Lara Comi, esponente di Forza Italia.

Come rimarca Comi “è necessario stanziare strumenti finanziari ad hoc per le ristrutturazioni perché non si deve gravare sui risparmi dei cittadini italiani”.

Contro il piano “Case green” si è espresso anche l’europarlamentare Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia e la europarlamentare Isabella Tovaglieri della Lega.

