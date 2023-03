x x

TRADATE- Nella 24′ giornata del Campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, il Cistellum è ospite sul campo della capolista, la Nuova Abbiate in una partita molto complicata soprattutto per le condizioni del campo non ottimali che non hanno favorito lo sviluppo del gioco palla a terra.

Nel primo tempo parte meglio la squadra di Mister Giussani che ad inizio partita impone il proprio gioco e passa in vantaggio con la rete siglata da Cozzi. Questa prima fase di gioco è dominata dal Cistellum che, però, spreca le occasioni di raddoppiare con Montan che sbaglia la rete del 2 a 0, verso lo scadere dei primi 45′ di gioco.

Nella seconda frazione di gioco la squadra di casa sale in cattedra e inizia a creare diverse occasioni pericolose per la difesa ospite. Verso la metà del tempo, l’arbitro fischia un calcio di punizione dubbio per i padroni di casa, che concretizzano l’occasione pareggiando i conti con la rete di Anzano. Nel secondo tempo, molte sono le polemiche degli ospiti che lamentano un arbitraggio non totalmente corretto, compresa la situazione che porta alla rimonta della Nuova Abbiate, nei minuti di recupero, infatti, viene fischiato un calcio di rigore dubbio, ma realizzato sempre dal numero 11 Anzano che conduce la propria squadra alla vittoria.



Con questo risultato il Cistellum rimane ancorato al 5′ posto, ma perde alcune distanze dalle squadre davanti a sé, mentre la Nuova Abbiate, grazie ai 3 punti guadagnati, mantiene il 1′ posto in classifica a +2 sulla seconda.



Nuova Abbiate-Cistellum 2016 2-1

NUOVA ABBIATE: Teseo, Maso, Napolitano, Shala, Esopi, Budelli, Terzi, Caon, Vidhi, Izzo, Anzano. A disp: Mantegazza, Sala, Di Trani, Ceriani, F. Cipollaro, L. Cipollaro, Stilo, Mastromarino, Perri.

ALL: Imburgia.

CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma, Bonfrate, Moiana, Simone, Fusetti (33′ s.t. Pusceddu), Cozzi, Costanzo (45′ s.t. Sassi), Montan (25′ s.t. Puggioni (31′ s.t. Piccolo)), Massaro (14′ s.t. Ciccone), Marazzi. A disp: Galli, Hati, Iovine, Lobianco.

ALL: Giussani.