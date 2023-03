x x

BRUSAPORTO – Un’altra sconfitta per la Caronnese, che cade a Brusaporto colpita dal rigore di Alberti e dal tap in di Micheli. Per i rossoblù diciottesima sconfitta in campionato, in una gara dove pesa la seconda parte di partita giocata in dieci uomini.

Subito però i bergamaschi a fare la partita, con uno spunto in solitaria di Calì e un tiro dello stesso attaccante alto sopra la traversa. Al quarto d’ora pericolosa la squadra di Moretti, con capitan Corno che impegna Aceti in uscita. Al 23’ proteste dei padroni di casa per un contatto Curci-Alberti, l’arbitro non fischia il fallo col capocannoniere che rientrerà con una vistosa fasciatura alla testa. Lo stesso Alberti impensierisce la porta di Indelicato su punizione, poi il portiere è fortunato sul tiro di Tirelli che colpisce la traversa. La gara si trascina verso la fine del primo tempo, quando il secondo giallo comminato a Cosentino lascia la Caronnese in inferiorità numerica.

Passano due minuti nella ripresa e la Caronnese va sotto: fallo di Nossa su Tirelli e l’arbitro indica il dischetto, dagli undici metri Alberti è infallibile e segna il 19° gol in campionato. La Caronnese accusa il colpo, Calì impegna Indelicato poi Zambelli di testa manda alto sopra la traversa. In dieci contro undici Corno e compagni faticano a creare occasioni, il Brusaporto attacca e al minuto 39 arriva il raddoppio: palo di Zambelli, sulla respinta Micheli da due passi insacca. Finisce 2-0 per la Caronnese ora sfida casalinga contro l’Arconatese domenica 2 aprile.

Il tabellino

BRUSAPORTO-CARONNESE 2-0

BRUSAPORTO (3-5-2): Aceti; Alushaj (11’ st Zambelli), Suardi, Micheli (11’ st Siciliano); Valenti, Forlani (24’ st Sokhna), Zaccariello, Tirelli (40’ st Bonacina), Consonni; Alberti, Calì (29’ st Maspero). A disp.: Genini, Menni, Mento, Berbenni. All.: Carobbio.

CARONNESE (4-2-3-1): Indelicato; Curci, Galletti, Nossa, Cosentino; Tunesi (15’ st Myrtollari), Cerreto (9’ st Mollica); Duguet (28’ st Braidich), Corno, Austoni; Piraccini (15’ st Agello). A disp.: Angelina, Pandini, Soddu, Diatta, Myrtollari, Mollica, Agello, Aloardi, Braidich. All.: Moretti.

ARBITRO: Tierno di Sala Consilina.

MARCATORI: st 3’ rig. Alberti, 39’ Micheli.

NOTE: giornata nuvolosa, terreno in discrete condizioni. Spettatori 200 circa. Espulso 45’ pt Cosentino (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Calì, Agello. Angoli 6-3. Recupero 1’, 5’.

