ORIGGIO – Traffico rallentato oggi pomeriggio lungo l’autostrada A8 per un incidente, in direzione sud, avvenuto fra Legnano ed il bivio con la A9 ad Origgio: una automobile si è ribaltata. Sul posto, erano le 17, è intervenuta la polizia stradale, vigili del fuoco con due mezzi, l’automedica varesina ed una ambulanza della Croce rossa di Legnano.

Per fortuna le condizioni del conducente della vettura, un ragazzo di 21 anni, non sono apparse gravi, è stato comunque trasportato all’ospedale di Castellanza con l’autolettiga della Cri per essere visitato e medicato non gravi contusioni. Ingenti invece i danni materiali. La polstrada ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro, che ha causato code e rallentamenti in autostrada.

