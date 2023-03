x x

SARONNO – Prende il via oggi la seconda edizione del Festival della Poesia saronnese, dal titolo “Giorni diVersi” che coinvolgerà Saronno in fiumi di versi per tutta la settimana, fino a domenica 2 aprile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Sabato 25 marzo

Alle 16, Villa Gianetti – Inaugurazione del Festival. La poesia mi è venuta a cercare. Incontro con l’autore Giancarlo Consonni, Chiara Piomboni accompagna al pianoforte. A seguire degustazione della Zagara Divina, realizzato dagli studenti dello IAL.

Alle 17.30 palestra del Liceo Legnani – Murubutu Talk. Rap: poesia del presente? Viaggio nei rapporti possibili fra rap italiano e letteratura.

Dalle 15.30 alle 19 negli esercizi commerciali del centro cittadino che aderiscono all’iniziativa Flash Mob con recitazione di poesie. A cura di Unitre Saronno.

Domenica 26 marzo

Alle 11, Villa Gianetti – Liberaci dal male. Liberaci. Incontro con la poetessa Beatrice Zerbini. Presenta il libro D’amore di Beatrice Zerbini, modera Giovanna Rosadini.

Alle 17.30 Centro islamico – Islam e Poesia. “Allah ha dei tesori sotto il Suo trono, le cui chiavi si trovano sotto la lingua dei poeti”. Profeta Mohammed pace e benedizioni su di lui. Incontro di approfondimento sul rapporto tra la poesia e Islam, con lettura di componimenti in lingua originale e ricerca dei riferimenti storici, culturali e linguistici della poesia arabo-islamica. A cura del Centro islamico di Saronno.

