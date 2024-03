Città

SARONNO – Mentre è ancora da concludersi la seconda serata del festival della poesia Giorni diVersi, non mancano i bilanci della prima serata, di mercoledì 20 marzo, da parte degli organizzatori.

Tommaso Di Dio ha raccontato le tante sfaccettature di Dylan Thomas, un poeta della storia, che ha messo in versi la seconda guerra mondiale, vissuta da lontano, in modo un po straniante, ma sofferto, e le immagini di guerra proiettate sullo sfondo hanno ben reso l’ arco riflesso tra Thomas e Di Dio, che ha riletto queste poesie non potendo non pensare ai conflitti Russia e Ucraina e Israele e Palestina dell’ oggi. Di Dio ha poi raccontato come la traduzione delle poesie di un altro artista sia un vero e proprio incontro vivo tra due poeti, anche se uno dei due non è più in vita: la traduzione dà infinite possibilità a un testo, ogni traduzione si arricchisce di quelle precedenti e aggiunge nuove sfumature, evoluzioni.

La prima giornata si è conclusa con l’ incontro dedicato a Nina Simone. La poetessa Francesca Genti che le ha dedicato un libro di “prosa in versi” ha parlato di questa cantante con una voce unica, che spesso non si distingue se è un uomo o una donna, una voce che sembrava venire dagli antenati. Nina Simone, ha spiegato Genti, era una donna energica, ma anche violenta nelle sue manifestazioni.

Una donna acclamata ma anche sconfitta nel disamore di chi le stava vicino. Il razzismo subìto, l’ impegno politico, talento come dannazione, e tanti altri elementi della sua vita erano tutti rappresentati dal suo corpo: il colore della pelle, il genere, lo sguardo del pubblico adorante ma anche divorante. A dare sostanza alle parole di Genti sono stati gli inserti musicali e cantati di Mell Morcone e Alessia Pasini, che hanno strappato applausi e bis.

