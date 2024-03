Città

SARONNO – Domani, giovedì 21 marzo, il secondo giorno del Festival della poesia, Giorni Diversi. Si prospetta una giornata tutta al saronnese, con due appuntamenti a cura di due realtà saronnesi, veramente molto diverse da loro, ma unite dall’amore per le parole.

Il primo appuntamento sarà nel pomeriggio, alle 17, vede Villa Gianetti accogliere un rasserenante reading poetico accompagnato dal pianoforte, a cura di Unitre, che spazierà tra i versi poetici di tutti i tempi, dal 1200 fino ad oggi.

In serata, invece, l’atteso Poetry Slam, la sfida tra i poeti che si sono iscritti a questo vero e proprio torneo. Un evento attesissimo, che ha visto gli artisti correre alle iscrizioni, mandandole sold out in pochi giorni. I concorrenti sono chiamati ad improvvisare declamazioni in rima, molto spesso personali, intime, sentite ed emozionanti anche per il pubblico. A fine serata viene decretato il vincitore o la vincitrice, in un clima di condivisione in cui la vera vincitrice è la poesia. Una serata da non perdere, diretta dal maestro di cerimonie Giacomo Ranco, nell’auditorium Aldo Moro, dalle 21.

(foto archivio)