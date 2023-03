x x

UBOLDO – Partirà questa domenica 26 marzo la consueta manifestazione podistica fiore all’occhiello uboldese, la “Mezza dei Boschi”, manifestazione che attira nel paese centinaia di appassionati, con un percorso che si snoda all’interno delle strade boschive e campagnole uboldesi.

La giornata si aprirà alle 8 con il ritrovo alla Cascina leva in via Cerro, e la partenza sarà prevista alle 9.30. Parte del ricavato della manifestazione andrà in beneficenza ad Aisla, l’associazione italiana per la sclerosi laterale amiotrofica.

Come ogni anno saranno 4 i percorsi proposti: 21,1 km, ossia la distanza della Mezza Maratona (da qui il titolo della manifestazione “Mezza dei boschi”), 10,5 km, 5,2 km, e 2,6 km, distanza riservata ai bambini nati dopo il 2009, con in palio il trofeo “Nonno Claudio”.

Le adesioni individuali possono essere effettuate entro oggi alle 17 all’area sport di via Manzoni, o domenica dalle 8 alle 9 durante il ritrovo alla Cascina Leva, la quota di partecipazione sarà di 10 euro, mentre sarà gratuita per i nati dopo il 2009.

Per maggiori informazioni contattare Marco (3334001440), Max (3355648259) o Ercole (3356384523).

(Foto d’archivio)

