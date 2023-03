x x

CISLAGO – “Si informa la cittadinanza che in queste ore è stata segnalata la presenza di un individuo, che con un cappello da vigile, chiede di poter accedere nelle proprietà private. Si raccomanda di non aprire; non è un agente della polizia locale“. L’avviso viene dall’Amministrazione civica di Cislago ed è stato diffuso anche sui social. Proprio stamane in Municipio sono giunte segnalazioni riguardo alla presenza dello sconosciuto, le autorità comunali hanno subito informato le forze dell’ordine.

Quella delle truffe “porta a porta” compiute da finti agenti o finti addetti municipali e dell’acquedotto è una delle principali problematiche legate alla micro-criminalità che si registrano nel comprensorio, come anche emerso recentemente nella serata-dibattito organizzata da Radiorizzonti, l’emittente comunitaria saronnese.

