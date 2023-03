x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’amministrazione circa la concessione di nuovi spazi all’istituto Ial di Saronno.

E’ stata firmata da 600 studenti la lettera con cui gli stessi ragazzi che frequentano lo Ial di Saronno chiedono all’Amministrazione la possibilità di “adottare” il giardinetto che sorge accanto all’istituto stesso, in un’ottica di ripensamento degli spazi che ogni giorno vengono da loro vissuti.

La proposta è stata accolta con grande entusiasmo dal sindaco Airoldi e dall’assessore al Verde Franco Casali, che così commenta: “I ragazzi si sono offerti di tenere pulito e ordinato il giardinetto, di arredarlo con tavoli e sedute da loro realizzati in modo da poterlo utilizzare nei momenti di pausa, ma anche per lezioni all’aperto. Per la nostra Amministrazione questo è un bellissimo esempio di collaborazione per un uso consapevole e responsabile degli spazi pubblici che dà un seguito concreto a quanto proposto ai cittadini in tema di partecipazione nella gestione del verde pubblico”.



Il Comune preparerà ora una convenzione con la scuola, così da dar corso al progetto.

