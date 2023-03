x x

CERIANO LAGHETTO / COGLIATE – “In questi anni ne ho viste tante in questi boschi, ma quella della famigliola “stupefacente” con mamma, papà e figli da poco maggiorenni, che si inoltrano nella boscaglia per comprare la bamba, mi ha lasciato di stucco“. A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, riguardo all’episodio avvenuto in questi giorni quando duranbte controlli ai margini del bosco la polizia provinciale con le polizie locali di Ceriano e Cogliate hanno fermato una famigliola che era appena andata a comprare la cocaina. Da anni Cattaneo è in prima linea per combattere lo spaccio nei boschi della zona.

“Che la “infarinata” famiglia del Mulino Bianco 2.0 non si limiti ad essere segnalata alla Prefettura e spedita al Sert, ma che sia assegnata a lavori socialmente utili: ci sono ettari di bosco devastati dai pusher da ripulire! Mi rendo disponibile come loro tutor” conclude Cattaneo.

(foto: Dante Cattaneo)

29032023