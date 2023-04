x x

COGLIATE – Una partita avvincente e ricca di emozioni tra Cogliatese e Oratorio Lainate Ragazzi quella che si è giocata nel soleggiato pomeriggio di oggi 2 aprile a Cogliate.

Nei primi 45 minuti regolamentari le due squadre si studiano tatticamente restando su un totale equilibrio statico di 0-0. L’inerzia del primo tempo viene spezzata da una dinamica seconda metà di gara che si accende soprattutto a partire dal 5’ del secondo tempo, minuto in cui, dopo che l’attaccante della Cogliatese Ventrella viene abbattuto in area di rigore avversaria, il direttore di gara assegna un rigore ai padroni di casa. Dagli 11 metri calcia Beretta, tiro sul quale l’estremo difensore degli ospiti Martini resta centrale e salva momentaneamente il risultato.

I padroni di casa, rammaricati e con molta voglia di rifarsi dopo la chance sprecata, aumentano l’offensiva contro gli avversari e al minuto 82 riescono a sbloccare il risultato con Beretta che, dopo aver ricevuto palla da Stefano Basilico, insacca la palla in rete facendosi perdonare l’errore dal dischetto. La partita viene definitivamente chiusa a 2 minuti dalla fine dal subentrato Borghi che concretizza un contropiede e fa finire la partita 2-0.

La Cogliatese, dunque, torna a vincere dopo quattro partite di digiuno e lo fa in una giornata importante vista la vittoria odierna del vicino in classifica Torino Club che rischiava di accorciare le distanze per uscire dalla zona play out. Risultato che invece conferma il periodo di crisi che sta attraversando l’Oratorio Lainate che non vince dal lontano 11 dicembre dello scorso anno.

Aldo Falgares

ASD COGLIATESE – ASD ORATORIO LAINATE RAGAZZI 2-0

Asd COGLIATESE: Salvadore, Basilico S, Rose, Manno, Pivato, Marcolongo, Ventrella (24′ st Pecin), Cimnaghi (30′ st Murari), Beretta (41′ st Avella), Balestrini, Pascale (17′ st Borghi). A disposizione: Ortolan, Forliano A, Basilico R, Forliano F. All: Celano.

Asd ORATORIO LAINATE RAGAZZI: Martini, Grandi (41′ st Barbarino), Battista, Orlandi (13′ st Martelli), Dell’Acqua, Tagliabue, Scaratti A, Murru (31′ st Andreola), Scaratti M (41′ st Franco), Case, Tresoldi (17′ st Salvato). A disposizione: Baron, Colombo, Serighelli, Rossetto. All: Rusconi.

Marcatori: 37′ st Beretta (c), 43′ st Borghi (c).