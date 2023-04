x x

SARONNO – “Istituzione Zerbi, continuano le assemblee sindacali in orario scolastico con disagi per le famiglie saronnesi”

Inizia così la nota della segreteria politica della Lega in merito alla situazione dell’istituzione Zerbi che in città si occupa delle scuole dell’infanzia.

“Ormai è diventata una storia senza fine. L’amministrazione Airoldi non è riuscita a risolvere il problema coi sindacati per i dipendenti dell’Istituzione comunale che gestisce le scuole dell’infanzia e due asili nido.

Il problema è nato per una serie di pasticci a carico dell’attuale amministrazione comunale. Promesse fatte a giugno 2022 e successivamente smentite con delibere di giunta in autunno che hanno denotato una totale incapacità amministrativa, che crea problemi invece che risolverli.

Un vero peccato perché le famiglie continuano ad avere disagi vedendosi cambiati gli orari per consentire le assemblee sindacali in orario scolastico, come avvenuto lunedì 3 aprile alla scuola di via Montesanto.

In tutto ciò si aggiunge il fatto che non sia ancora stato approvato il bilancio consuntivo dell’istituzione nonostante le scadenze di fine marzo previste dal regolamento”.

