MOZZATE – Un inseguimento a folle velocità tra il centro e l’ingresso dell’autostrada A9 per cercare di sfuggire ai carabinieri. Per di riuscire ad allontanarsi due spacciatori hanno lanciato dall’auto un panetto di hashish di oltre un chilo e due etti di cocaina. E’ quello che è successo nel corso del fine settimana a Mozzate.

Nel dettaglio i militari della stazione carabinieri di Mozzate hanno sequestrato un chilogrammo di hashish e 2 etti di cocaina, abbandonati da due spacciatori durante un inseguimento ad alta velocità tra il centro di Mozzate e l’ingresso dell’Autostrada A9.

Il comando compagnia carabinieri di Cantù nel corso del fine settimana ha attuando un capillare controllo del territorio contro gli episodi di microcriminalità e lo spaccio. Una forma di prevenzione anche in vista delle imminenti vacanze pasquali.

Tra le diverse attività messe in atto che hanno portato con l’ausilio di personale in borghese e in divisa al controllo di 320 soggetti e 230 veicoli, nelle zone “più sensibili” dal punto di vista della criminalità. E’ stato realizzato un arresto oltre all’applicazione di un’ordinanza della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con il contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

