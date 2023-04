x x

COMO – Ospite nella diocesi e nel seminario di Como, anche il seminario di Venegono Inferiore ha partecipato con due squadre, classificatesi al 3′ e 4′ posto, al torneo di calcio dei seminari lombardi. Sui gradini più alti del podio al secondo posto il seminario del Pime e al primo il seminario di Lugano.

Come da tradizione alla fine della giornata si è scelto per “acclamazione” il luogo della prossima edizione che sarà a Monza presso il seminario del Pime. “Inoltre il nostro diacono don Raffaele Mottadelli ha vinto il premio come miglior marcatore del torneo” ricordano dal seminario venegonese.

(foto: una delle fasi dell’evento che si è svolto al seminario di Como, e le due formazioni del seminario di Venegono Inferiore)

