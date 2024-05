iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Cebotari e Farsaci sono stati i marcatori del 2-0 solido con cui i ragazzi di mister Pesavento della under 14 Varesina calcio, battendo in casa lo scorso weekend il Lombardia Uno, si sono qualificati al turno successivo dei playoff del loro campionato di appartenenza, senz’altro un ottimo traguardo.

La gara è stata giocata al Varesina stadium, bella cornice per un match che ha visto protagoniste le giovani promesse della società del varesotto. Per i cui under 14 la stagione dunque prosegue con il prossimo turno dei playoff, gustoso seguito alla regular season che già aveva visto la Varesina togliersi parecchie soddisfazioni, a testimonianza del buon lavoro che si sta svolgendo anche a livello di “vivaio”.

