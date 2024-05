iltra2

TRADATE – Come riferisce il sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com, è nata una nuova realtà calcistica. Si tratta del Tradate Abbiate, ad unire le forze Fc Tradate e Nuova Abbiate. Entrambe le società militano in Prima categoria e ripartiranno come unico club nella stagione 2024-2025. Una sola realtà sportiva, e con rinnovate ambizioni.

“Avremo storia e ambizione in un unico progetto, ma anche idee e voglia di puntare in alto. Non ci nascondiamo, vogliamo essere protagonisti. Le idee sono chiare, per quanto riguarda la prima squadra è confermato mister Christian Caon insieme al suo staff mentre alla direzione sportiva non ci sarà Simone Morandi, e tutto il lavoro sarà svolto da Francesco Cuscunà. Giocheremo a Tradate e costruiremo una squadra ambiziosa” dicono dal nuovo club.

(foto: il logo della nuova società calcistica tradatese, che avrà come campo di gioco casalingo lo stadio di Tradate)

