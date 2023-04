Ceriano Laghetto: sportello psicologo gratuito in Municipio

x x

CERIANO LAGHETTO – L’Amministrazione comunale, al fine di potenziare l’offerta di servizi a favore della cittadinanza, ha incrementato la collaborazione con la psicologa Cecilia Scuratti, già impiegata presso il servizio Tutela Minori. Si tratta dell’apertura di uno sportello di ascolto psicologico gratuito aperto a tutti i residenti, per affrontare insieme le difficoltà a livello personale e relazionale che si manifestano in maniera sempre più frequente in questi anni. Lo sportello è situato al secondo piano del Palazzo Comunale e accessibile previo appuntamento, dai cittadini residenti nel comune di Ceriano Laghetto a partire dai 16 anni compiuti. Per i cittadini minorenni verrà richiesta autorizzazione firmata da entrambe i genitori.

Si tratta di un servizio volto a promuovere la prevenzione, la tutela e il benessere psicologico dei cittadini attraverso uno spazio riservato, privo di giudizio, all’interno del quale è possibile chiedere e ricevere un supporto psicologico utile per affrontare le situazioni di disagio psicologico che si presentano nel vivere quotidiano. Come spiega la stessa curatrice di questo nuovo servizio, “L’idea fondamentale consiste nel fornire al cittadino un servizio di consulenza e supporto psicologico al fine di rispondere e contrastare il crescente disagio psicosociale che caratterizza la nostra attuale società”.

Allo sportello di assistenza psicologica è possibile trovare un interlocutore in grado di ascoltare, recepire, promuovere e sostenere coloro che vi si rivolgono. L’obiettivo è quello di erogare un servizio e uno strumento di prevenzione primaria attraverso la salvaguardia del benessere e la qualità della vita dell’essere umano. “L’importanza di un supporto psicologico in questi anni così particolari, dopo tutto quello che abbiamo attraversato con la pandemìa e le sue conseguenze è confermato anche dalla recente introduzione del Bonus psicologo da parte dello Stato -spiega l’assessore comunale ai Servizi sociali, Dante Cattaneo – Ma quella misura economica non è facilmente accessibile da tutti i cittadini che ne avrebbero bisogno e richiede comunque una serie di passaggi che allungano i tempi di fruizione effettiva del servizio. Per questo motivo, abbiamo deciso di attivare questo nuovo sportello per i cittadini di Ceriano che consente un accesso semplice a questo tipo di assistenza, in maniera gratuita, fermo restando le possibilità per i cittadini che ne hanno necessità, di richiedere il Bonus statale. Per Ceriano si tratta di un altro passo in avanti importante sul fronte dei servizi alla persona”. Per l’accesso al nuovo servizio occorre rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali, per fissare un primo appuntamento con la dottoressa Scuratti. Seguirà una prima seduta di 50 minuti per l’accoglimento della problematica e due successivi incontri di supporto gratuiti. In caso di necessità, a seguito di un confronto di equipe, verrà proposta la prosecuzione dell’intervento con tariffe calmierate o l’invio ad altri servizi specialistici competenti. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 02/96661308 o inviare una e-mail a [email protected]

La collaborazione con la psicologa viene altresì incrementata prevedendo un potenziamento delle risorse da impiegare per gli adempimenti richiesti dall’autorità giudiziaria, con possibilità di svolgere presso gli spazi comunali gli incontri di Spazio neutro.

