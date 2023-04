x x

UBOLDO – Mentre si passeggia in un’area verde o mentre ci si gode il sole primaverile su una panchina è ormai decisamente facile imbattersi in uno scoiattolo che corre tra i rami delle piante. Uno spettacolo che i saronnesi catturano e raccontano con piacere anche sui social.

Qualche settimana fa a conquistare cuori e like era stato uno scoiattolo grigio immortalato in via Volta a Saronno da un’attenta e rapida saronnese. Nell’ultimo fine settimana spopolano le foto dell’uboldese Laura che ha condiviso alcuni scatti di uno scoiattolo immortalato lo scorso 31 marzo nel parco Falcone e Borsellino di via Ceriani mentre “passeggia” su un ramo.

Curiosi per natura entrambi gli animali immortalati sembrano guardare direttamente in macchina quasi per mettersi in posa. Insomma una vitta sotto l’obiettivo delle macchine fotografiche che sembrano divertire e incuriosire più che preoccupare e spaventare gli scoiattoli.

(foto condivise sulla pagina Facebook sei di uboldo se)