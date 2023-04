x x

SARONNO – Mercoledì 5 aprile il docente universitario Carlo Mantegazza sarà ospite al liceo scientifico GB Grassi in occasione del derby della matematica, una competizione nella quale gli studenti del liceo saronnese divisi in cinque squadre da dieci sfideranno gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Legnano.

Carlo Mantegazza torna dunque in quello che è stato anche il suo liceo dal momento in cui anche lui in giovane età è stato uno studente del GB Grassi. Oggi Mantegazza è un docente di matematica che collabora con importanti università italiane quali la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Università Federico II di Napoli ed è una figura di spicco nell’ambito della ricerca matematica, motivo per cui, prima di dare il via alla competizione, terrà una lezione sul problem solving durante la quale spiegherà i sei problemi che ha dovuto risolvere per vincere la finale delle olimpiadi della matematica di Cesenatico del 1989

Tra gli studenti che parteciperanno all’incontro, saranno presenti anche i ragazzi del GB Grassi che lo scorso 2 marzo avevano conquistato il secondo posto nella gara regionale a squadre delle olimpiadi della matematica e la qualificazione alla semifinale nazionale che si terrà nei primi giorni di maggio a Cesenatico.

